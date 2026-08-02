الحرس الثوري في ذكرى استشهاد هنية: الانتصار النهائي لفلسطين على المحتلين أقرب مما يتصوره الأعداء

قال حرس الثورة الإسلامية في ايران في بيان له الاحد بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الشهيد إسماعيل هنية إن “مؤامرة نزع سلاح حماس لن تفضي إلى أي نتيجة، وقد فشلت منذ الآن”، وتابع “نبشر العالم بأن عزة المقاومة المناهضة للصهيونية لا يمكن النيل منها، وبفضل الله فإن الانتصار النهائي لفلسطين على المحتلين أقرب مما يتصوره الأعداء”.

ولفت البيان الى ان “اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران – بينما كان ضيفاً رسمياً في مراسم تنصيب رئيس جمهورية إيران الإسلامية – كان جريمة كبرى وانتهاكاً صارخاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي والسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية”.

واشار البيان الى انه “بعد مرور عامين على جريمة النظام الصهيوني في اغتيال الشيخ إسماعيل هنية، واستمرار الإبادة الجماعية وتصاعد الجرائم الصهيونية التي تعود إلى العصور الوسطى في غزة، وتوسيع الحرب والجرائم إلى جنوب لبنان، ثم بدء الحربين المفروضتين الثانية والثالثة بمشاركة رئيس الولايات المتحدة الخبيث والشيطاني وجيش هذا البلد الإرهابي ضد جمهورية إيران الإسلامية، أصبحت الطبيعة الإرهابية والإجرامية لهذا النظام اليوم أوضح من أي وقت مضى أمام الجميع”.

وقال البيان إن “استمرار الدعم الأمريكي الشامل عسكرياً وسياسياً، ودعم بعض الدول الغربية الأخرى، وكذلك التناغم والتواطؤ من جانب الحكومات الإقليمية الرجعية مع هذا النظام، جعلها شركاء في الجرائم المرتكبة، ويذكّر ويؤكد مسؤوليتها الدولية عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني”.

المصدر: موقع المنار