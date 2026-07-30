بالفيديو | العشرات من جنود “لواء غفعاتي” يفرون من قاعدتهم العسكرية في النقب

أظهرت مشاهد قيام عشرات الجنود من لواء غفعاتي بالفرار من قاعدتهم العسكرية ساديه تيمان في النقب بعد سجال مع قادتهم العسكريين حول ازالة وتلف رموز كان يستخدمها الجنود.

وفي السياق، رد المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أنه “قبل قليل، بدأ عدد من جنود كتيبة قتالية بمغادرة قاعدتهم دون إذن قادتهم، وذلك بعد أن قرر قائد الكتيبة إزالة اللافتات المتعلقة بأحداث غير اعتيادية، وتحديدًا تلك المتعلقة بتقاليد “الشباب وكبار السن” في الكتيبة”.

وتابع “يجري التحقيق في الحادثة ويتولى القادة التعامل معها. هذا الأمر لا يتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي وما هو متوقع من جنوده”.

المصدر: إعلام العدو