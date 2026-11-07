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    مراسل المنار في اليمن: الطيران السعودي أغار على قرية البقعة كما استهدف معدات لشق الطرقات في مديرية مران بمحافظة صعدة

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