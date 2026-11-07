زيلينسكي يتوعد بمواصلة استهداف قطاع النفط في روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -أمس الجمعة- إن كييف ستواصل شن هجمات على أهداف مرتبطة بقطاع النفط الروسي ردا على استهداف موسكو منشآت الطاقة، في حين شنّ البلدان هجمات متبادلة شملت قطاع الطاقة في روسيا والعاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف زيلينسكي -في منشور له على تطبيق تلغرام- أن استهداف قطاع تكرير ‌النفط الروسي مستمر ردا على الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية، موضحا أن محطات توليد الكهرباء وشبكات الطاقة وأنظمة التدفئة وإمدادات المياه الأوكرانية تتعرض “لهجمات مستمرة” بطائرات مسيّرة وصواريخ روسية.

ونبّه إلى أن الروس لم يغيروا “طبيعة أعمالهم العدوانية، ورفضوا خطوات تخفيف التوتر التي تحدث عنها شركاؤنا، ويعتمدون على شن المزيد من الضربات”.

كما حذّر زيلينسكي من أن روسيا تتجه إلى شنّ هجمات جديدة على قطاع الطاقة في أوكرانيا، وقال في خطابه المسائي: “لدينا حاليا معلومات استخبارية تفيد بالتحضير لهجوم جديد يستهدف قطاع الطاقة والجسور المقامة فوق نهر دنيبرو والبنية التحتية المدنية”.

وأكد الرئيس الأوكراني أن سلاح الجو والجيش يستعدان للتصدي لأي هجوم، مشيرا إلى أن الوضع “ليس سهلا”، ومبيّنا: “نحتاج إلى صواريخ اعتراضية من منظومات باتريوت. نحثّ شركاءنا بشدة على عدم تأخير عمليات التسليم”.

وفي هذا الصدد، قال فيتالي كليتشكو -رئيس بلدية كييف- إن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم ‌السبت، مما ألحق أضرارا بمبنى سكني جراء الحطام المتطاير.

وكتب كليتشكو على تطبيق تلغرام: “انفجارات في ضواحي كييف. العدو يستهدف البنية التحتية بصواريخ باليستية”، مضيفا أن الشظايا أصابت مبنى سكنيا مكونا من 5 طوابق في أحد الأحياء ‌الغربية للعاصمة. كما تعرضت واجهة ‌مبنى ‌سكني آخر لأضرار.

ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية ومراقبين مقربين من الجيش، استهدفت الضربات محطات لتوليد الطاقة الحرارية في كييف وجنوبها، فضلا عن محطة فرعية للكهرباء غربي العاصمة، في حين سُمع دوي 12 انفجارا في كييف.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في مناطق عدة من البلاد.

وأضافت أنها استهدفت موقع انتشار مؤقتا للواء من القوات المسلحة الأوكرانية في زاباروجيا.

كما أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية باندلاع حريق في منشأة صناعية بمنطقة سيفيرسكي، إثر سقوط حطام مسيّرة أوكرانية.

المصدر: وكالات