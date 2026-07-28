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   13 صفر 1448   
   بيروت 19:36
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    تقارير مصورة

    في جولة ميدانية من برج البراجنة، تنقل كاميرا المنار مشاهد ما بعد العدوان على الضاحية، وتستطلع آراء الأهالي حول الأوضاع والتحديات الراهنة.

    المصدر: موقع المنار

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