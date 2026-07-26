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   11 صفر 1448   
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    السيد فيصل شكر: مسيرة المقاومة مستمرة ولن تتراجع حتى زوال إسرائيل وخروج أميركا

    أكد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر أن مسيرة المقاومة مستمرة، وأن تضحيات الشهداء تشكل الضمانة لاستمرار هذا النهج.

    كلام شكر جاء خلال احتفال تأبيني أقامه حزب الله وعائلة الشهيد حسن سلمان عياش في حسينية الإمام علي (ع) في حي عبلة – شعت، لمناسبة مرور أربعين يوماً على شهادته، بحضور فعاليات علمائية وسياسية واجتماعية وبلدية واختيارية وعوائل الشهداء وأهالي البلدة والجوار.

    وشدد شكر على أن المقاومة لن تتراجع عن المسار الذي سار عليه قادتها وشهداؤها، قائلاً إن هذه المسيرة “ستبقى حتى إزالة إسرائيل من ساحة الوجود وحتى خروج أميركا من المنطقة”، مؤكداً مواصلة هذا الطريق.

    وتوجه شكر إلى من وصفهم بالراهنين على الولايات المتحدة، معتبراً أن التعويل عليها لن يحقق حماية للبنان، وداعياً إلى عدم الرهان على القوى الخارجية على حساب خيارات المقاومة.

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