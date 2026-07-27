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    المتحدث باسم القوات اليمنية: استهدفنا عددا من الاهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية الى ينبع بعدد من المسيّرات

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