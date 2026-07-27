رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي حسين الحاج حسن: السلطة تتغافل عن التهديدات الخارجية وتستهدف المقاومة

انتقد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي حسين الحاج حسن اداء السلطة وصمتها حيال حديث الرئيس الاميركي المتواصل وتهديداته بان الجيش السوري سيدخل الى لبنان .وفي كلمته في الاحتفال التابيني الذي اقامه حزب الله في بلدة الزعارير – بيت مشيك في ذكرى اربعين الشهيد محمد مهدي جعفر مشيك والذكرى السنوية التاسعة لوالده الشهيد جعفر مشيك يتغافلون عن التهديد قال الحاج حسن ان وزير الخارجية اللبنانية ومعه السلطة يتغافلون عن التهديد بتدخل خارجي فيما يصوبون فقط على سلاح المقاومة الذي يمثل عزة وكرامة لبنان .

المصدر: موقع المنار