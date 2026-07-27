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    تقارير مصورة

    تحركات دبلوماسية في عين التينة… الرئيس بري يبحث مع مفوض الأمم المتحدة تطورات لبنان والاعتداءات الإسرائيلية وملف النازحين

    استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والوفد المرافق، بحضور ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مازن شقورة. تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية والتداعيات الناجمة عن الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وملف النازحين .
    كما استقبل الرئيس بري سفيرة السويد جيسيكا سفاردستروم في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان، وكانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
    كما استقبل رئيس المجلس النيابي أيضا رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أسامة منيمنة.

    المصدر: موقع المنار

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