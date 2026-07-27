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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | جبل عامل الثانية تودّع أبناءها الشهداء

    تشييع ثلة من الشهداء في قرى منطقة جبل عامل الثانية.

    المصدر: موقع المنار

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