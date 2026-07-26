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    الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني المؤقت في طهران احتجاجًا على هجوم الجيش الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية

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