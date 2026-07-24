بالفيديو | مشاهد من الموقع الذي أصيب فيه ضابط بجيش الاحتلال الاسرائيلي وحارس مستوطنة، وأصيب فلسطينيون بجراح خطيرة قرب قرية تل جنوب غرب نابلس

المصدر: موقع المنار