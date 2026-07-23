أمريكا | تحديد حزيران/ يونيو 2027 موعدًا لمحاكمة مادورو وزوجته في واشنطن عقب اعتقالهما

حددت محكمة فدرالية أمريكية الأول من حزيران/ يونيو عام 2027 موعداً لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، على خلفية التهم الموجهة إليهما من قِبل القضاء الأمريكي.

ويأتي هذا القرار القضائي في أعقاب الاعتقال المفاجئ لمادورو وزوجته خلال عملية عسكرية أمريكية خاصة جرت في يناير الماضي، وهي الخطوة التي أثارت تداعيات سياسية وقانونية واسعة على الساحة الدولية.

ومن المتوقع أن تشهد المحاكمة المرتقبة متابعة عالمية مكثفة نظراً لطبيعة القضايا والتهم المطروحة وحجم التأثير الجيوسياسي للأزمة الفنزويلية.

المصدر: وكالة يونيوز