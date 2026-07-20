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    لبنان

    وفد “تجمع العلماء” زار مؤسسة “نهج البلاغة” في قم في إيران

      زار وفد من “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان مؤسسة “نهج البلاغة” في مدينة قم، وترأس الوفد نائب رئيس هيئة التجمع الإدارية الشيخ الدكتور زهير الجعيد وأمين سر مجلس الأمناء الشيخ علي خازم وعضو مجلس الأمناء الشيخ مصطفى ملص ومسؤول العلاقات العامة في التجمع الشيخ حسين غبريس.

      وشاركت في الزيارة وفود من عدد من الدول الإسلامية المشاركة، وقدم كل وفد تعريفا عن أنشطة بلده وإطار العمل الثقافي والفكري الذي يقوم به.

      كما قدم وفد التجمع تعريفا عن “التجمع في لبنان ودوره الوحدوي العملي المتميز منذ تأسيسه بمباركة الإمام الخميني ومتابعة ورعاية الإمام السيد علي الخامنئي”، لافتا إلى “دور التجمع في مقاومة الاحتلال ودعم المقاومة الإسلامية في لبنان والوقوف في بوجه المشروع الأميركي الفتنوي والتصدي له”.

      ثم قدم مدير المؤسسة السيد محسن دين برور تعريفاً عن “نشاطاتها ودورها في الاهتمام وترجمة وشرح نهج البلاغة للإمام إلى لغات العالم”. وتم الاتفاق على التعاون المشترك وأنشطة والفعاليات بين المؤسسة والتجمع.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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