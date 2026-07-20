بقائي: واشنطن لن تقدر على زعزعة أمننا… والوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين أن “الإصرار على ثنائية الحرب أو التفاوض ليس مفيداً لبلادنا”.

وتابع أن “نص مذكرة التفاهم واضح ولا يوجد أي مبرر لانتهاك هذه المذكرة من جانب الولايات المتحدة”، مضيفاً أنه “علينا ان لا نسمح باستغلال مضيق هرمز لتهديد أمننا ومصالحنا الوطنية”، ومشدداً على تصميم بلاده “فرض سيادتنا على مضيق هرمز”.

بقائي أكد أن “أميركا لن تتمكن عبر مهاجمة التحتية في بلادنا من زعزعة أمننا”، لافتاً إلى أن “إيران ليست جزراً معزولة ليتم تفكيكها إنما بلادنا متماسكة من جنوبها حتى شمالها”.

هذا أشار إلى أن “العدوان الأميركي استهدف البنية التحتية المدنية وهذا ما يؤكد عدوانية وإجرام الولايات المتحدة”.

كما قال إن “الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد وتلقينا مقترحات منهم ولن نتطرق إلى تفاصيلها الآن”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “فريق المفاوضات الإيراني لن يترك الساحة مثل من يطلق الصواريخ في القوات المسلحة لا يترك مكانه”، موضحاً أنه “لا أحد من المفاوضين الإيرانيين تعرض لخديعة إنما المفاوضات هي آلية للضغط ونحن لم نتنازل فيها أبداً”.

المصدر: موقع المنار