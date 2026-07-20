الحرس الثوري: انفجار في ناقلتي نفط وتوقفهما عن الحركة كانتا تعتزمان دخول المسار غير الآمن جنوب مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري في البيان رقم 30، انفجار ناقلتَي نفط كانتا تعتزمان العبور عبر مسار غير آمن في مضيق هرمز.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العلاقات العامة في الحرس الثوري قالت في بيان لها: في وقت متأخر من الليلة الماضية، تعرضت ناقلتا نفط مخالفتان للانفجار وتوقفتا عن الحركة، بعدما كانتا تعتزمان، بتحريض وإجبار من الجيش الأمريكي قاتل الأطفال، الدخول والخروج عبر المسار غير الآمن والمثير للحوادث جنوب مضيق هرمز.

وأضاف البيان: هذه أرضنا، ولا تتمتع تدخلات الجيش الأمريكي الإرهابي القادم من على بُعد آلاف الكيلومترات بأي شرعية قانونية، وسيتم التعامل معها بحزم. وما دامت أمريكا تواصل أعمالها العدائية في المنطقة، فإن هذا الممر لن يكون آمناً لعبور حتى شحنة من الأسمدة الكيميائية، فضلاً عن قطرة واحدة من النفط أو الغاز.

وختم البيان بالقول: ليستعد الجيش المعتدي لعملية عقابية من جانبنا بسبب هذا الانتهاك غير القانوني.

وهذا نص البيان:

بسم الله قاصم الجبارين

﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾

يا أبناء الشعب الإيراني البطل والناهض؛ في أواخر الليلة الماضية، تعرّضت ناقلتا نفط مخالفتان لانفجار وتوقفتا عن الحركة، وذلك أثناء محاولتهما، بتحريض وإجبار من الجيش الأمريكي، الدخول إلى المسار غير الآمن والخروج منه في جنوب مضيق هرمز.

هذه أرضنا، ولا يتمتع تدخل الجيش الأمريكي، القادم من على بُعد آلاف الكيلومترات، بأي شرعية قانونية، وسيتم التعامل معه بحزم. وما دامت الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة مستمرة، فلن يكون هذا الممر آمناً لعبور الأسمدة الكيميائية ولا حتى قطرة واحدة من النفط أو الغاز.

وعلى الجيش المعتدي أن يكون مستعداً لعملية تأديبية بسبب هذا الانتهاك غير القانوني.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

المصدر: وكالة تسنيم