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   5 صفر 1448   
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    نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي باقري كني: الولايات المتحدة لم تفِ بالتزاماتها بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وأخلّت بتعهداتها

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