‏الرئيس جوزاف عون خلال لقائه وزير الخارجية الاميركي: ‏ ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الاميركي لجهة تطبيق اطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب اسرائيلي من المنطقة النموذجية الاولى