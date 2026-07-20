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   5 صفر 1448   
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    طاريا تودّع الشهيد محمد حسين حمية في موكب وفاء للمقاومة والشهداء

    شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة طاريا والجوار الشهيد السعيد محمد حسين حمية (أبو شمران)، في موكب حاشد جسّد الوفاء لنهج المقاومة والشهداء.

    واستُقبل النعش الطاهر عند مدخل البلدة بنثر الورود والأرز، وسط الهتافات الحسينية والشعارات المؤيدة للمقاومة، قبل أن يُنقل إلى باحة الحسينية حيث ألقى الأهل والأصدقاء نظرة الوداع الأخيرة، وأُقيمت مراسم تكريمية خاصة تخللها قسم الوفاء لدماء الشهداء.

    بعد ذلك، انطلق موكب التشييع الحاشد الذي تقدّمته الفرق الكشفية وحملة الرايات والصور، فيما حُمل نعش الشهيد على الأكف وسط هتافات التأييد للمقاومة والتمسك بخيارها.

    وعند روضة الشهداء في البلدة، أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل أن يوارى الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق درب الجهاد والشهادة، في مشهد عبّر عن التمسك بخيار المقاومة والوفاء لتضحيات الشهداء.

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