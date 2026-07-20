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   5 صفر 1448   
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    نادي السيارات الأمريكي: ارتفاع متوسط سعر البنزين في محطات الوقود إلى 4 دولارات للغالون

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