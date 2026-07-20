الإثنين   
   20 07 2026   
   5 صفر 1448   
   بيروت 11:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الخارجية الايرانية: الولايات المتحدة تأخذ المنطقة نحو الحرب الشاملة وتتحمل مسؤولية اتساع رقعة الحرب

      مواضيع ذات صلة

      مضيق هرمز في قلب التصعيد.. رسائل إيرانية من طهران حول حركة الملاحة والوجود الأميركي

      مضيق هرمز في قلب التصعيد.. رسائل إيرانية من طهران حول حركة الملاحة والوجود الأميركي

      وزارة الصحة في غزة: 3 شهداء و22 إصابة وصلت إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

      وزارة الصحة في غزة: 3 شهداء و22 إصابة وصلت إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

      وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 73283 منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023

      وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 73283 منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023