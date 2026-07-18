الاحتلال يمنع رفع أذان الفجر في مسجد بقرية حوسان ويعتدي على المصلين

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، رفع أذان الفجر في أحد مساجد قرية حوسان، غرب بيت لحم، وأجبرت المصلين على مغادرته، قبل أن تطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاههم.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد، ومنعت رفع الأذان وإقامة الصلاة، وأجبرت المصلين على مغادرته، ثم أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع لتفريقهم.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال أغلقت جميع المداخل والبوابات المؤدية إلى قرى العرقوب، جنوب غرب بيت لحم، كما اعتدت على أحد المواطنين من بلدة نحالين أثناء مروره عبر البوابة الرئيسية التي تفصل البلدة عن باقي مناطق المحافظة.

ويأتي ذلك في ظل إجراءات إسرائيلية متواصلة لتشديد القيود على رفع الأذان، بعدما صادقت سلطات الاحتلال في وقت سابق على مشروع قانون يهدف إلى فرض نظام تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت في المساجد، ومنح شرطة الاحتلال صلاحيات واسعة للتنفيذ وفرض العقوبات.

وبحسب حزب “القوة اليهودية” الذي يقوده الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، فإن منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت يشكل القاعدة الأساسية، على أن تُمنح التصاريح في حالات استثنائية بعد دراسة مجموعة من المعايير، تشمل مستوى الصوت، ووسائل الحد من الضوضاء، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، ومدى تأثيره على السكان في محيطه.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام