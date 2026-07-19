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    عربي وإقليمي

    هزة أرضية بقوة 3.7 درجات تضرب مدينة بندر عباس الإيرانية

      سجل مركز الرصد الزلزالي الإيراني وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 3.7 درجات على مقياس ريختر، في منطقة قريبة من مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزغان جنوب إيران.

      وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن المركز، وقع الزلزال على عمق يقدر بـ 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

      وأفادت التقارير المحلية بأن سكان بعض أحياء مدينة بندر عباس والمناطق المجاورة شعروا بالهزة الأرضية، مما دفع البعض للخروج إلى الشوارع كإجراء احترازي معتاد.

      ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية في البنية التحتية، وهو ما يتسق مع قوة الهزة التي تُصنف ضمن الهزات الخفيفة إلى المتوسطة التي لا تسبب دماراً في العادة.

      وتقع محافظة هرمزغان ومدينة بندر عباس بالقرب من أحزمة الصدع الزلزالي النشطة في جنوب إيران، مما يجعل المنطقة تشهد من حين لآخر هزات أرضية متفاوتة القوة.

      المصدر: وكالة ارنا

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