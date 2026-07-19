“وول ستريت جورنال”: إيران تكيفت مع الدفاعات الأمريكية وأصبحت قادرة على إصابة أهداف حيوية

ذكر مسؤولون أمريكيون أن إيران نجحت في التكيف مع أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، وأصبحت صواريخها قادرة على إصابة أهداف عسكرية شديدة الأهمية في القواعد الأمريكية بالمنطقة.

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” هذه التصريحات بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مقتل عسكريين أمريكيين اثنين في الأردن، وفقدان ثالث، خلال تصديهم لهجوم إيراني بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار يوم الجمعة الماضي.

وتشير التقارير إلى أن طهران طورت قدراتها الصاروخية بشكل ملحوظ، حيث أصبحت صواريخها قادرة على المناورة أثناء الطيران، مما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة حتى بالنسبة لأنظمة الدفاع المتطورة مثل الباتريوت.

ووفقا لـ”وول ستريت جورنال”، فإن هذا التطور سمح لإيران بإلحاق أضرار ملموسة بالقواعد الأمريكية، كما أظهرته صور الأقمار الصناعية لقاعدة الملك فيصل الجوية في الأردن.

وأكدت “سنتكوم” أن أربعة عسكريين أمريكيين آخرين تم إجلاؤهم إلى مستشفيات أردنية، وغادروها بعد تلقيهم العلاج، فيما عاد آخرون تعرضوا لإصابات طفيفة إلى مهامهم، وبهذه الخسائر، يرتفع عدد العسكريين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم منذ بدء الحرب مع إيران في 28 فبراير الماضي إلى 16 قتيلا، مع تجاوز عدد الجرحى 420 جريحا.

المصدر: وول ستريت جورنال