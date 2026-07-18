السبت   
   18 07 2026   
   3 صفر 1448   
   بيروت 17:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    مراسلنا ديب حوراني يرصد لنا الجبهة الداخلية للكيان

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    مراسلنا هاشم السيد حسن يرصد آخر التطورات في جنوب لبنان

    مراسلنا هاشم السيد حسن يرصد آخر التطورات في جنوب لبنان

    حزب الله يشيّع الشهيد علي سيف الدين في حلبتا بمشاركة شعبية ورسمية

    حزب الله يشيّع الشهيد علي سيف الدين في حلبتا بمشاركة شعبية ورسمية

    الاحتلال يمنع رفع أذان الفجر في مسجد بقرية حوسان ويعتدي على المصلين

    الاحتلال يمنع رفع أذان الفجر في مسجد بقرية حوسان ويعتدي على المصلين