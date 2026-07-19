الأحد   
   19 07 2026   
   4 صفر 1448   
   بيروت 03:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وكالة تسنيم: العدو الأمريكي هاجم منطقة قرب مدينة حاجي آباد بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران دون وقوع خسائر بشرية

      مواضيع ذات صلة

      مصابون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في عمارة المدينة بشارع عايدية غرب مدينة غزة

      مصابون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في عمارة المدينة بشارع عايدية غرب مدينة غزة

      طيران الاحتلال المروحي يشن غارة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

      طيران الاحتلال المروحي يشن غارة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

      تبادل إطلاق النار بين قوات الهند وباكستان في كشمير

      تبادل إطلاق النار بين قوات الهند وباكستان في كشمير