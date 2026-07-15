الرئيس عون تلقى اتصالا من مستشار النمسا: العمل قائم لوقف الحرب على لبنان وانسحاب القوات الاسرائيلية ونشر الجيش على طول الحدود

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا من المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا كريستيان شتوكر الذي اعرب عن دعم بلاده للبنان في “الظروف الراهنة التي يمر بها وتأييدها للمواقف التي اتخذها الرئيس عون لحفظ سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي حتى الحدود”، مبديا استعداده لمساعدة لبنان في المجالات التي يراها ضرورية وفق الاولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية.



وشكر الرئيس عون المستشار شتوكرعلى مواقفه تجاه لبنان، مؤكدا “الحرص على تعزيز العلاقات اللبنانية النمساوية في مختلف المجالات”، مشددا على ان “العمل قائم لوقف الحرب على لبنان وانسحاب القوات الاسرائيلية ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود الجنوبية لتمكين ابناء القرى والبلدات النازحين من العودة اليها”.



وخلال الاتصال، شكر رئيس الجمهورية المستشار النمساوي على مشاركة بلاده في القوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” وما تلعبه من دور في عمل هذه القوات .