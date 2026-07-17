الحرس الثوري الإيراني: إنّ عمليات الرد بالمثل ستستمر بحزم، كما هو حال صمودكم وتضحياتكم أيها الشعب، وإنّ مضيق هرمز لا يزال، بعون الله، تحت سيطرة القوة البحرية للحرس