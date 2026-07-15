الأربعاء   
   15 07 2026   
   30 محرم 1448   
   بيروت 11:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: استشهاد 30 مدنياً خلال الهجمات الاميركية على جنوب البلاد في الايام الاخيرة

      مواضيع ذات صلة

      بلومبرغ عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية

      بلومبرغ عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية

      بقائي: كل جريمة اميركية جديدة تزيد الإيرانيين إصراراً على تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة

      بقائي: كل جريمة اميركية جديدة تزيد الإيرانيين إصراراً على تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة

      كرامي ترأست الاجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي

      كرامي ترأست الاجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي