عدوان أميركي على منشأة لتخزين القمح جنوب غربي ایران

تعرضت صومعة لتخزين القمح في مدينة هويزة، إلى جانب موقع آخر في مدينة دشت آزادكان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، لهجوم أمريكي الليلة الماضية.

وقال نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية “ولي الله حياتي: تعرضت صومعة تخزين قمح في مدينة هويزة ونقطة أخرى في مدينة دشت آزادكان لهجوم بقذائف العدو الأمريكي ولحسن الحظ، لم تخلف هذه الهجمات حتى الآن أي إصابات بشرية.

ووفقًا لنائب المحافظ للشؤون الأمنية والشرطية، فإن التحقيقات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن جارية وسيتم الاعلان عن النتائج لاحقا.

المصدر: قناة العالم