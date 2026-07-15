الأربعاء   
   15 07 2026   
   30 محرم 1448   
   بيروت 11:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر في مستشفيات غزة: 15 شهيداً بينهم 3 أطفال وامرأتان بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ يوم أمس

      مواضيع ذات صلة

      استشهاد زوجين وطفلتهما بقصف إسرائيلي على دير البلح

      استشهاد زوجين وطفلتهما بقصف إسرائيلي على دير البلح

      بلومبرغ عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية

      بلومبرغ عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية

      بقائي: كل جريمة اميركية جديدة تزيد الإيرانيين إصراراً على تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة

      بقائي: كل جريمة اميركية جديدة تزيد الإيرانيين إصراراً على تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة