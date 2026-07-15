كرامي ترأست الاجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الاجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء والمستشارين والخبراء، استهلته بتهنئة الدكتور مازن الخطيب لتعيينه مديرا عاما أصيلا للتعليم العالي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وعبرت عن “سعادتها لما يتمتع به من جدارة وثقة ومخزون معرفي وخبرات متنوعة مما يجعلنا قادرين على القيام بنهضة تصويبية في المديرية العامة للتعليم العالي التي ننتظر إقرار هيكليتها في مجلس النواب”. وأكدت أن “معرفة الدكتور مازن بالشؤون والشجون العائدة للتعليم العالي سيتم استثمارها بأفضل صورة، وسيتم البناء عليها لكي نحقق النهوض المطلوب في الحقبة المقبلة، ولا سيما أن الدكتور مازن الخطيب يمتلك خارطة طريق مفصلة لقطاع التعليم العالي ما يجعله الخيار المناسب لإدارة المديرية العامة المذكورة في هذه المرحلة من تاريخ لبنان، وسوف نعمل بكل قوة لتوفير الموارد البشرية المناسبة ريثما يتم إقرار الهيكلية الإدارية للمديرية”.

من جهة ثانية، أبدى المجلس تأييده للجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم العالي، والتي كرسها قرار مجلس الوزراء، حول تنظيم الامتحانات الرسمية، بما يحافظ على هدف الشهادة الثانوية الرسمية القائم على الاستحقاق، وعلى جهوزية الطلاب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج، وضمان فرص عادلة ومتكافئة أمامهم تتيح لهم المتابعة والنجاح والتميز، وتراعي اجتهادهم وما بذلوه من جهد لنيل ما يستحقونه من فرص ومن تقدير ودعم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام