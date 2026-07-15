حرس الثورة: استهداف قواعد أمريكية في الكويت والأردن ضمن عملية «نصر 2» وتحذير من المساس بأمن المنطقة

أعلن حرس الثورة الإسلامية تنفيذ موجات جديدة من عملية «نصر 2» استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في كل من الكويت والأردن، رداً على ما وصفه بـ”الاعتداءات الأمريكية المتواصلة” على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح الحرس، في بيان، أن القوة البرية والقوة الجوفضائية نفذتا في الموجة السابعة من العملية، وتحت شعار «يا رسول الله»، هجمات صاروخية وبالمسيّرات استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في الكويت، شملت مراكز اتصالات ورادارات دفاع جوي وصاروخي ومنظومات دفاعية ومراكز إمداد عسكرية.

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت رداً على هجمات أمريكية استهدفت مواقع داخل إيران، مؤكداً أن الاستهداف اقتصر على القوات والمنشآت العسكرية الأمريكية.

وفي بيان آخر، أعلن حرس الثورة أن القوة الجوفضائية استهدفت قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن ضمن الموجة السادسة من عملية «نصر 2»، مؤكداً أن الهجوم طال منشآت ومعدات عسكرية داخل القاعدة.

ودعا الحرس شعبي الكويت والأردن إلى رفض استخدام أراضيهما منطلقاً للاعتداءات الأمريكية ضد دول المنطقة، معتبراً أن استمرار الوجود العسكري الأمريكي يشكل مصدر تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

وفي سياق متصل، شدد حرس الثورة الإسلامية على أن أمن الممرات الاقتصادية وموارد الطاقة في المنطقة يجب أن يكون متاحاً للجميع، محذراً من أن أي استهداف لهذه المصالح ستكون له تداعيات على مجمل المنطقة.

المصدر: الاعلام الحربي