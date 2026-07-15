الأربعاء   
   15 07 2026   
   30 محرم 1448   
   بيروت 09:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: العدو نفذ تفجيراً في مدينة بنت جبيل

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | مراسم تأبين القائد الشهيد في طهران… رسائل وحدة وصمود في مواجهة التحديات

      تقرير مصور | مراسم تأبين القائد الشهيد في طهران… رسائل وحدة وصمود في مواجهة التحديات

      إعلام العدو: مقتل إسرائيلي متأثراً بإصابته قبل 3 أشهر جراء سقوط صاروخ إيراني في حيفا

      إعلام العدو: مقتل إسرائيلي متأثراً بإصابته قبل 3 أشهر جراء سقوط صاروخ إيراني في حيفا

      تقرير مصور | “حبات القلوب”.. مبادرة أهلية لحفظ ذاكرة الأطفال الشهداء في لبنان

      تقرير مصور | “حبات القلوب”.. مبادرة أهلية لحفظ ذاكرة الأطفال الشهداء في لبنان