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    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحيي الذكرى الخامسة لرحيل أحمد جبريل بوقفة رمزية في مقبرة شاتيلا

    المصدر: موقع المنار

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