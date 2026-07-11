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    دولي

    الدفاع الروسية: استهدفنا بضربات مواقع مرتبطة بالجيش الأوكراني في كييف وأوديسا

      أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن الضربات الجماعية التي شنتها قواتها الليلة الماضية أصابت منشآت للمجمع الصناعي العسكري في كييف ومنشآت للبنية التحتية للموانئ في أوديسا.

      وقالت الدفاع الروسية إن هذه الضربات تم تنفيذها بواسطة أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الأرض والجو ومسيرات هجومية، وأدت إلى “إصابة منشآت للصناعة العسكرية الأوكرانية في كييف، تستخدم لإنتاج وتخزين المسيرات بعيدة ومتوسطة المدى، إضافة إلى منشآت للبنية التحتية للموانئ كانت تُستخدم لنقل وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم، في مدينة أوديسا (ومدينتي) تشورنومورسك وإسماعيل في مقاطعة أوديسا”.

      وأفادت الدفاع الروسية أيضاً بأن قواتها استخدمت مسيرة “غيران-4 سيكر” لتعطيل محطة فرعية لتوليد الطاقة بقدرة 110 كيلوواط تستخدم لمصلحة الجيش الأوكراني في مقاطعة سومي في الشمال.

      المصدر: مواقع

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