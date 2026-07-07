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    الخارجية الأمريكية: نعرب عن قلقنا من توسع الصين غير الشفاف بعد إطلاقها صاروخا باليستيا من غواصة بالمحيط الهادئ

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