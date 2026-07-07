بالفيديو | حشود مليونية تشارك في وداع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي في مدينة قم

شهدت مدينة قم المقدسة، صباح اليوم، مشهداً مليونياً مهيباً مع احتشاد جموع المعزين والمشيعين للمشاركة في مراسم تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي (قدس سره)، حيث غصّت الطرقات والساحات بالحشود التي توافدت من مختلف أنحاء البلاد، في واحدة من أكبر مراسم التشييع التي شهدتها المدينة.

وانطلق موكب التشييع من مسجد جمكران، قاطعاً طريق «الرسول الأعظم (ص)» الممتد لنحو سبعة كيلومترات، وصولاً إلى مرقد السيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها). وكان الطريق قد امتلأ منذ ساعات الصباح الأولى بحشود مليونية من المعزين الذين توافدوا من مختلف أنحاء البلاد إلى مدينة قم المقدسة لوداع القائد الشهيد وأفراد أسرته الشهداء.

ورافقت الجماهير الغفيرة، على امتداد طريق التشييع، الجثمان الطاهر للقائد الشهيد باتجاه مرقد كريمة أهل البيت (سلام الله عليها)، وسط أجواء من الحزن والأسى، فيما صدحت حناجر المشيعين بالشعارات الدينية والحماسية التي عبّرت عن عمق الوفاء والولاء.

ورفع المعزون صور الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قدس سره)، وصور قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى حسيني الخامنئي، كما رُفعت رايات العزاء والأعلام الحمراء على طول مسار التشييع.

وتعالت هتافات «لبيك يا سيد مجتبى» في أرجاء مسجد جمكران المقدس، بالتزامن مع استمرار تدفق الحشود من مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب الشخصيات السياسية والدينية والوفود المعزية، التي واصلت السير في الموكب باتجاه مرقد السيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها).

وأُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قدس سره) وأفراد أسرته الشهداء في مسجد جمكران بمدينة قم المقدسة، بإمامة المرجع الديني آية الله عبد الله جوادي آملي، وسط حضور مليوني من المصلين.

المصدر: موقع المنار