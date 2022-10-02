الإفراج عن حاج إيراني كان معتقلا في السعودية بسبب صورة الشهيد سليماني

أفرجت السلطات السعودية عن الحاج الإيراني، خليل دردمند، الذي اعتقل خلال أدائه مناسك الحج، بسبب رفعه صورة لقائد قوة القدس الشهيد قاسم سليماني.

وأبلغ وزيرا خارجية العراق وسلطنة عمان، فؤاد حسين، وبدر البوسعيدي، وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، بنبأ الإفراج عن الحاج الإيراني الذي كان معتقلا في السعودية.

وجاء هذا الإعلان في اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما كل من وزير الخارجية العراقي ونظيره العماني مع وزير الخارجية الإيراني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

ومساء الجمعة، أعرب أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العماني، عن شكره لجهود وزيري خارجية العراق وسلطنة عمان في متابعة قضية الإفراج عن الحاج الإيراني المعتقل في السعودية.

ونظرا لقطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض فقد تواصلت الجهود الدبلوماسية والقضائية من قبل طهران للإفراج عنه عبر دول وسيطة.

وكانت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، قد ذكرت أن قوى الأمن السعودية اعتقلت الحاج الإيراني “خليل دردمند”، عندما حاول التقاط صورة ضمن صورة أخرى لقائد قوة القدس الشهيد قاسم سليماني قرب الكعبة، ونشرت الوكالة تلك الصورة.

المصدر: وكالات ايرانية