ماهو بديل السكر الصحي

كشفت أخصائية الغدد الصماء الروسية، زهرة بافلوفا، عن أفضل بدائل السكر، مشيرة في موقعها بشبكة “تلغرام” إلى أنه من الأفضل استبدال السكر بنبات ستيفيا السكري، حيث أن مستوى حلاوة مستخلص هذا النبات أعلى من السكر التقليدي ولا يحتوي على سعرات حرارية.

وأضافت الدكتورة بافلوفا “لا يشارك نبات ستيفيا في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات في الجسم، وعلاوة على ذلك يقاوم الحرارة ولا يتحلل خلال عملية الطهي”.

كما أشارت إلى أن “المشكلة هي العثور على هذا النبات، وعند تخميره نحصل على سائل بطعم خاص”، مضيفة “يباع مستخلص نبات الستيفيا في المتاجر، ولكن يجب البحث عن الأنقى من بينها، لأن بعضها يحتوي على مواد صناعية محلية بديلة للسكر مثل الفركتوز وغيره”.

وبحسب بافلوفا، يمكن استخدام نبات الستيفيا في تحضير مختلف أنواع الحلويات.

وأشارت الأخصائية الروسية إلى بديل آخر وآمن للسكر وهو “اريثرول”، هذا السكر أقل حلاوة من نبات الستيفيا وكل 100 غرام منه تحتوي على 20 سعرة حرارية فقط.

كما يتميز نبات الستيفيا و”اريثرول”، بعدم التسبب بتسوس الأسنان ولا انتفاخ البطن.

المصدر: مواقع