بوتين يؤكد لأردوغان أن تخريب نورد ستريم عمل إرهابي دولي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية أن تخريب خط أنابيب غاز نورد ستريم “السيل الشمالي” عمل من أعمال الإرهاب الدولي.

وقال الكرملين “اعتبر الرئيس الروسي أن التخريب غير المسبوق، هو عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد خطوط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-1″ و”السيل الشمالي-2″.

وأشار إلى أن روسيا تطرح هذه القضية للمناقشة العاجلة في مجلس الأمن الدولي”.

وأطلع بوتين نظيره التركي على نتائج استفتاءات الانضمام إلى روسيا التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

ومن جهته أكد الكرملين أن “بوتين أبلغ أردوغان بنتائج الاستفتاءات التي جرت من 23 حتى 27 ايلول/ سبتمبر في مناطق دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وخيرسون وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا.

وتم التأكيد على أن التصويت جرى بطريقة شفافة، مع الامتثال الكامل لقواعد ومبادئ القانون الدولي. وقد مارس سكان هذه المناطق حقهم في تقرير المصير وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان لعام 1966 ووثيقة هلسنكي لعام 1975”.

المصدر: وكالة تاس الروسية