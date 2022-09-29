فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2022 - 22:34

فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس (فلسطين اليوم)

منذ 52 mins 29 September، 2022
أخبار موقع المنار

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