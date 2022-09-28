علماء اليمن يدعون قوى التحالف لرفع الحصار ويؤكدون دعم مقاومة الشعب الفلسطيني

دعا المشاركون في مؤتمر علماء اليمن، تحالفَ العدوان، إلى رفعِ الحصارِ وانتهازِ الفرصة لتحقيقِ السلام العادل والشامل، ومعالجةِ ملفاتِ الحرب، وجدّدوا وقوفهم مع الشعبِ الفلسطيني، ودعمِ حركاتِ الجهادِ والمقاومة.

وحضر في المؤتمر السنوي، جمعٌ غفيرٌ من علماءِ اليمن، بمشاركةِ ممثلينَ عن لبنانَ وفلسطينَ ومصر.

بيانُ المؤتمر أكدَ على ضرورةِ الحفاظِ على الوحدةِ وجمعِ الكلمة لمواجهةِ التحديات التي تُحدقُ بالأمة، ودعا تحالفَ العدوان إلى احترامِ الهدنةِ ووقفِ العدوان ورفعِ الحصارِ وانتهازِ الفرصة لتحقيقِ السلام العادل والشاملِ، ومعالجةِ ملفاتِ الحرب.

المشاركون في المؤتمر، جدّدوا أدانتهم المطلقة لكلِّ أشكالِ التطبيع مع الكيان الاسرائيلي الغاصب وحرمةِ ذلك شرعا، داعيًا إلى الوقوفِ مع الشعبِ الفلسطينيِّ ودعمِ حركاتِ الجهادِ والمقاومة.

كما دعا البيان إلى منعِ أيِّ اتفاقية أو تصرّفٍ يُفضي إلى مصادرةِ القرارِ السياسي، ونهبِ ثرواتِ الشعبِ اليمني.

وأدانَ المشاركون، ما قام به النظامُ السعوديُّ من خطواتٍ هدّامةٍ للأخلاق ِوالقيم من خلال ما تُسمى “هيئةَ الترفيه”، وسماحِه لليهود المحتلين، بتدنيس المشاعرِ المقدسة.

المصدر: مواقع