إذاعة الاحتلال: رفع حالة التأهب القصوى في مدينة القدس باعتبارها المركز الرئيسي لانفجار الوضع الأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2022 - 10:28
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو لعقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية عند الساعة الـ11 من قبل ظهر الخميس المقبل
النائب باسيل بعد لقائه المفتي دريان: متمسكون بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني ونؤكد على ضرورة معالجة الثغرات الموجود بالدستور
باسيل: قدمنا مقاربة مختلفة لانتخاب رئيس الجمهورية من دون التنازل عن التمثيل الشعبي له وتشكيل الحكومة أمر لا بدّ منه
فلسطين المحتلة: اشتباكات ليلية في العيساوية شمال شرق القدس وقوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز باتجاه المقاومين
مراسل المنار: قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين وتحاصر منزل الشهيد رعد حازم والمقامون يتصدون لها
إعلام العدو يعلن أن جيش الاحتلال قتل عبد حازم شقيق المقاوم رعد حازم وشاب آخر خلال اقتحام مخيم جنين
كتيبة جنين: مجاهدونا تمكنوا من استهداف قوة صهيونية خاصة في محيط شارع مهيوب من مسافة قريبة ويحققون إصابات مباشرة
العراق: إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد قبيل جلسة التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي
الناطق الرسمي باسم أنصار الله: لا جدية ولا مصداقية لأي حديث عن السلام ما لم يتم البدء بتسهيل الملفات الإنسانية اليمنية
جوزيب بوريل: الاتحاد الاوروبي يدين إجراء الاستفتاءات الروسية غير القانونية ونتائجها المزورة انتهاك لسيادة أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: قلقون للغاية بشأن الضرر الذي لحق بخطي نورد ستريم وهذه الحوادث ليست مصافة
رئيسة وزراء الدنمارك: لا نرى تهديدا عسكريا مباشرا ضدنا وما حدث لخطي نورد ستريم هو عمل متعمد من وجهة نظرنا
إذاعة الاحتلال: رفع حالة التأهب القصوى في مدينة القدس باعتبارها المركز الرئيسي لانفجار الوضع الأمني
منذ 11 mins
28 September، 2022
عاجل
مدينة القدس
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