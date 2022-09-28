إذاعة الاحتلال: رفع حالة التأهب القصوى في مدينة القدس باعتبارها المركز الرئيسي لانفجار الوضع الأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2022 - 10:28

إذاعة الاحتلال: رفع حالة التأهب القصوى في مدينة القدس باعتبارها المركز الرئيسي لانفجار الوضع الأمني

منذ 11 mins 28 September، 2022
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