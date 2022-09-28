إعلام العدو يعلن أن جيش الاحتلال اغتال شقيق المقاوم رعد حازم خلال اقتحام مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2022 - 10:28

إعلام العدو يعلن أن جيش الاحتلال اغتال شقيق المقاوم رعد حازم خلال اقتحام مخيم جنين

منذ 27 mins 28 September، 2022
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