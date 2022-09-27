وزير الخارجية الدنماركي: تسرب الغاز في بحر البلطيق مصدر قلق دولي وينبغي إجراء تحقيق شامل في ما حدث – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 27 2022 - 19:24

وزير الخارجية الدنماركي: تسرب الغاز في بحر البلطيق مصدر قلق دولي وينبغي إجراء تحقيق شامل في ما حدث

منذ 28 mins 27 September، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة