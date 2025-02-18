فرنسا | رئيسة وزراء الدنمارك: روسيا ليست تهديدًا لأوكرانيا فقط بل لنا جميعا

قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن إن “روسيا ليست تهديدًا لأوكرانيا فقط، بل لنا جميعًا”.

وفي تصريحات لها بعد حضورها اجتماعات طارئة مع قادة أوروبيين في باريس اعتبرت فريدريكسن أن “أهم شيء في هذا الاجتماع هو الحاجة إلى أن نزيد من إنفاقنا على الدفاع.

وعند سؤالها عن دعمها لتشكيل قوة سلام في أوكرانيا، رأت أنه “من المبكر قول ذلك ونحن منفتحون على ذلك، ولكن هناك العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها أولا”.

وأوضحت فريدريكسن أن الاجتماع كان غير رسمي وأنه لم يكن مخصصًا لاتخاذ قرارات، مشيرة إلى أن القرارات تتخذ في اجتماعات المجلس الأوروبي وحلف الناتو وغيرها من المنابر.

وتطرقت فريدريكسن إلى أن الحرب في أوكرانيا ليست حربًا تخص أوكرانيا فقط، بل هي حرب مع روسيا، التي تسعى لبناء “روسيا أقوى وأكبر”، مشيرة إلى أنها لا تعتقد أن روسيا ستتوقف في أوكرانيا، ما يثير قلقها بشأن فكرة وقف إطلاق النار السريع.

المصدر: وكالات