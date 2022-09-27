سانا: حاجز للجيش السوري يطرد رتلاً من خمس مدرعات للاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى قرية قبور الغراجنة في محيط تل تمر شمال غرب الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2022 - 13:50

سانا: حاجز للجيش السوري يطرد رتلاً من خمس مدرعات للاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى قرية قبور الغراجنة في محيط تل تمر شمال غرب الحسكة

منذ 25 mins 27 September، 2022
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