سانا: حاجز للجيش السوري يطرد رتلاً من خمس مدرعات للاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى قرية قبور الغراجنة في محيط تل تمر شمال غرب الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2022 - 13:50
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سانا: حاجز للجيش السوري يطرد رتلاً من خمس مدرعات للاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى قرية قبور الغراجنة في محيط تل تمر شمال غرب الحسكة
منذ 25 mins
27 September، 2022
الاحتلال الاميركي في سورية
الجيش السوري
الحسكة
سورية
قرية قبور الغراجنة
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