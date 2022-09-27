مكتب البلديات في امل والعمل البلدي في حزب الله: نطالب بتعديل قانون الشراء العام ومستعدون للإنتخابات البلدية والاختيارية المقبلة

عقد إجتماع مشترك دوري بين مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة امل والعمل البلدي في حزب الله في مبنى الهيئة التنفيذية للحركة في الجناح، بحضور مسؤول مكتب البلديات المركزي في الحركة بسام طليس وأعضاء هيئة المكتب ومسؤول العمل البلدي في الحزب الدكتور محمد بشير واعضاء العمل البلدي.

ولفت المجتمعون في بيان مشترك، الى أنهم بحثوا في”الاوضاع البلدية والاختيارية ووضع الاتحادات والبلديات خصوصاً لجهة تردي الوضع المالي الذي يعيق العمل”.

استهلوا الجلسة “بتقديم اسمى آيات العزاء للامة الاسلامية لمناسبة ذكرى وفاة الرسول الاكرم محمد”، ثم أكد طليس “متانة العلاقة والتنسيق بين المكتبين والمتابعة اليومية لشؤون وشجون البلديات والاتحادات كافة”، مشيراً الى ان “اجتماع اليوم يأتي في ظروف صعبة جداً على الاتحادات والبلديات التي تعاني من نقص في الموارد يقابله زيادة في المسؤوليات الملقاة على عاتقها ولاسيما موضوع تأمين المياه ومشكلة النفايات والمحروقات والصيانة والصحة … الخ”.

ولفت الى انه “لا يمكن لأي حزب او تيار ولاسيما حركة امل وحزب الله ان يحلوا مكان الدولة ويجب عليها ان تتحمل مسؤولياتها وواجباتها في معالجة الامور المتعلقة بالمواطنين وحياتهم اليومية”، مشيرا الى “استعداد حركة امل للإنتخابات البلدية والاختيارية المقبلة ومكتب البلديات بدأ التحضير لها بعيداً عن ربطه بأي استحقاقات اخرى مقبلة”.

بدوره، أشار بشير الى انه “على الرغم من الوضع المالي الصعب وبالرغم من كل المشاكل التي يعاني منها البلد لا زالت البلديات والاتحادات تقوم بالامور الاساسية ولاسيما موضوع النفايات”. وفي موضوع قانون الشراء العام، اكد ان “العدد الاكبر من البلديات لا يمكن ان تطبق هذا القانون ويجب ان تعدل المادة المتعلقة بالبلديات التي ليس لديها موظف فئة ثالثة”. وختم بالتشديد على “متانة التعاون بين العمل البلدي في حزب الله ومكتب البلديات في حركة امل”، مشيراً الى انه “من الضروري ان تجري الانتخابات في مواعيدها الدستورية وان الوضع العام للبلديات لا يحتمل التأجيل”. وقال: “اننا بكل الاحوال بدأنا الاستعدادات اللازمة لخوضها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام