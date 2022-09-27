السلطات الدنماركية تعلن التأهب في قطاع الطاقة بعد تسريب في خط أنابيب نورد ستريم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2022 - 13:48

السلطات الدنماركية تعلن التأهب في قطاع الطاقة بعد تسريب في خط أنابيب نورد ستريم

منذ 51 mins 27 September، 2022
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